Reddito di Cittadinanza, importi più bassi e domande sparite nel nulla: la preoccupazione degli italiani

Nuove ricariche per il reddito di cittadinanza, anche se alcuni utenti lamentano un importo più basso e la domanda sparita nel nulla. Cosa è accaduto?

Tutti pronti per la nuova ricarica del reddito di cittadinanza, ma qualcosa ha fatto lamentare gli utenti. Vediamo insieme cosa è accaduto.

La nuova ricarica per gli aventi diritto

Entro la giornata di oggi la card dovrebbe venire ricaricata per tutti gli aventi diritto, con gli importi di agosto.

Per chi invece ha inoltrato la domanda per la prima volta, nei prossimi giorni verranno contattati dalle Poste Italiane per la consegna della card già con l‘importo accreditato e l’attivazione della stessa.

Nonostante questo, alcuni utenti hanno lamentato alcuni disservizi su importi e domande.

Importi bassi e domande sparite

Alcuni utenti hanno lamentato qualcosa di strano, ovvero lo stato della domanda con dicitura in lavorazione e poi completata: ma dopo qualche ora il sito è diventato inaccessibile e molte domande sono sparite nel nulla.

Un malfunzionamento che ha gettato gli utenti nel panico, per poi essere ripristinato.

Per quanto riguarda invece gli importi più bassi è bene evidenziare che non si tratta di un problema tecnico. Infatti, il mese scorso l’Inps aveva già anticipato che per il mese di Luglio ci sarebbero stati dei decurtamenti per tutti quei beneficiari che hanno percepito altri redditi.

L’Inps è venuto a conoscenza di tale notizia solo in un secondo tempo, non essendoci notizie in merito a questi redditi nell’Isee presentato. Per questo motivo chi ha percepito sino ad ora una quota alta, dal mese di luglio verrà decurtata in parte con quota più bassa (sempre per i redditi ricevuti insieme alla quota stessa).