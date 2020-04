INPS, Reddito di Cittadinanza: oltre 6 famiglie su 19 risiedono nel Meridione

Reddito di Cittadinanza: i dati delle domande pervenute dai nuclei familiari

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio Statistico dell’INPS (periodo Aprile 2019 – Marzo 2020) all’8 aprile 2020 sono 1,8 milioni i nuclei familiari che hanno presentato la domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all’INPS.

Nel dettaglio, 1,2 milioni (68%) sono state accolte, 118 mila (6%) sono in fase di lavorazione e 473 mila (26%) sono state respinte o cancellate.

In un anno (da aprile 2019 ad aprile 2020) sono 155 mila i nuclei familiari decaduti dall’aver diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza.

Se si analizzano le domande pervenute per canale di trasmissione si evince che l’81% è stato trasmesso dai CAF e dai Patronati e il 19% dalle Poste Italiane.

Dai dati dell’Osservatorio di Statistica dell’INPS sono soprattutto le regioni del Sud e delle Isole, con oltre un milione di nuclei (56%), a detenere il primato delle domande pervenute.

Seguono le regioni del Nord, con 500 mila nuclei (28%) e i nuclei familiari dell’Italia Centrale (16%).

Reddito di Cittadinanza: i dati delle domande accolte

Dall’istituzione del sussidio sono 1,21 milioni di nuclei familiari le cui domande sono state accolte.

Nel dettaglio sono 155 mila le famiglie decadute dal diritto, mentre i nuclei restanti (1,07 milioni) sono costituiti per 948 mila da percettori di Reddito di Cittadinanza e per 126.000 da percettori di Pensione di Cittadinanza.

Segmentando per localizzazione geografica le famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza sono residenti soprattutto nelle regioni del Sud e delle Isole.

Seguono i nuclei familiari delle regioni del Centro e, successivamente, nelle regioni del Nord Italia.

Dai dati dell’Osservatorio di Statistica INPS la regione con il maggior numero di nuclei percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza è la Campania (20% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (18%), dal Lazio e dalla Puglia (9%).

In queste quattro regioni risiede il 56% dei nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza: Importi medi variabili

L’importo medio varia sensibilmente per numero di componenti il nucleo familiare, passando da un minimo di 403 euro, per i nuclei monocomponenti, ad un massimo di 659 euro, per i nuclei con cinque componenti. I nuclei con minori sono 376.000, mentre quelli con disabili sono 221 mila.