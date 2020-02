Gualtieri: il RdC è un “Efficace strumento di lotta alla povertà”

“Va migliorato nella parte che riguarda le politiche attive”,

ha detto il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri durante il programma “Carta Bianca” su Rai 3.

Il Reddito di Cittadinanza

“non si tocca […] sta contribuendo alla crescita ed è un efficace strumento di lotta alla povertà”.

Gualtieri su Quota 100

In merito a Quota 100, il Ministro dell’Economia Gualtieri ha ricordato che termina nel 2021.

Per una platea di beneficiari “ristretta” Quota 100 è costata tanto, per questo c’è un tavolo su una riforma previdenziale globale, che deve avere una sua convenienza economica e deve “abbracciare” una platea più vasta ed eterogenea, a cominciare dai giovani.

[…] uno degli obiettivi del tavolo è evitare uno scalone di cinque anni a fine quota 100″,

ha spiegato Gualtieri, ospite ieri sera al programma “Carta Bianca”.

Sulle sorti del Governo e del Parlamento, il Ministro dell’Economia Gualtieri si è detto ottimista e fiducioso.

“C’è un dibattito molto vivace, ma mi sembra un’instabilità percepita che non corrisponde alla stabilità reale, che per fortuna c’è, perchè ne ha bisogno il Paese”.

Anche i mercati finanziari, dopo le elezioni dell’Emilia Romagna e della Calabria hanno mostrato buoni segnali di ripresa.

Lo spread è calato ma

“[…] sarebbe bene lavorare sugli elementi di unità e non su quelli di divisione”.

Gualtieri: nessun aumento dell’IVA

E sul tanto temuto aumento dell’IVA lo stesso Gualtieri ha sottolineato che non ci sarà alcun incremento dell’IVA.

“Eviteremo l’aumento sull’Iva, ma quello che è anche importante evitare è l’evasione sull’IVA”,

ha aggiunto il ministro sempre a “Carta Bianca”.

È probabile che ci sia una “rimodulazione”, ma non ci sarà alcuna riforma complessiva e l’imposta non sarà soggetta ad ulteriori aumenti.

Gualtieri e lotta all’evasione fiscale

In Italia l’evasione fiscale è pari a 109 miliardi, e con il contrasto e la lotta, si sono recuperate risorse per ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.

“Le misure di contrasto dell’evasione stanno avendo un esito positivo”,

ha afferma aggiunto il Ministro dell’Economia.