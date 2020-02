RdC mese di febbraio 2020: pagamento anticipato al 24

Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che entro il 31 gennaio 2020 non abbiano rinnovato l’ISEE subiranno la sospensione per un mese.

Per il corrente mese di febbraio il pagamento del Reddito di Cittadinanza sarà anticipato probabilmente al 24 febbraio.

Chi non ha provveduto entro il 31 gennaio 2020 a rinnovare l’ISEE presso CAF o il Sindacato CGIL, gli verrà sospesa la carta reddito di cittadinanza.

Anche se la sospensione è solo temporanea, c’è da sottolineare il fatto che se si vuole continuare a beneficiare di questa misura economica basta regolarizzare la propria posizione presso il Patronato per continuare a beneficiarne.

Si tratta di interessanti novità che dovranno essere seguite da tutti i beneficiari.

Sospensione febbraio 2020 Reddito di Cittadinanza: come fare?

Chi si è dimenticato o non ha avuto tempo di rinnovare l’ISEE entro la fine di gennaio 2020 per il corrente mese di febbraio la Carta Reddito di Cittadinanza sarà temporaneamente sospesa.

Per questo è importante sapere come fare per regolarizzare la propria posizione presso gli uffici del patronato, CAF o sindacato.

Per riattivare la Carta è necessario fissare un appuntamento ad un Patronato o CAF e procedere al rinnovo dell’ISEE.

Come sancito dalla normativa vigente l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato deve essere inferiore a 9.360 euro annui.

Il nuovo ISEE 2020 deve integrare la domanda in modo tale da aggiornarla.

Quindi, se hai la Carta Reddito di Cittadinanza sospesa, si può sbloccare gli accrediti aggiornando la documentazione richiesta.

In ogni caso il consiglio della nostra Redazione è quello di rivolgersi ad un Patronato o CAF, oppure al numero verde INPS 803164 per ricevere maggiori informazioni e dettagli.

ISEE precompilato 2020 e Carta RdC

Devi sapere che per il corrente anno 2020 c’è l’ISEE precompilato reso disponibile dall’INPS in via telematica.

Basterà solo collegarsi al sito INPS nell’apposita area dedicata al modello ISEE da integrare alla domanda di richiesta della Carta.