Reddito di Cittadinanza, comunicata la data dell’accredito di luglio: dettagli e novità

Reddito di Cittadinanza pronto per i navigator e anche per il secondo accredito di Luglio. Quando arriva e come usarlo?

Anche Luglio è pronto per l’accredito del reddito di cittadinanza ed è stata finalmente confermata la data, utile per utilizzare il proprio credito senza lasciare residui non utilizzabili.

Come usare la quota accreditata

Una cosa importante e viene ricordato sempre sta nell’utilizzo completo della quota, che viene accreditata sulla card ogni mese. Quest’ultimo, infatti, non viene mantenuto nel mese successivo e torna nella casse dello Stato.

La card da la possibilità di prelevare contanti pari a 100 Euro nonché effettuare un bonifico che può servire per pagare la rata dell’affitto oppure del mutuo. Non solo, la carta gialla consente di spendere il proprio denaro per beni di prima necessità e alcuni servizi.

E’ importante ricordare che, al contrario, non può essere utilizzata per giochi che prevedono una vincita in denaro e per noleggio di navi – armi – materiale per adulti – servizi finanziari – assicurativi – trasferimenti – pellicceria – gioielleria – arte – club privati.

Il nuovo accredito del reddito di Luglio

Il 27 luglio arriverà il nuovo accredito sulla card da parte di Poste Italiane, come da comunicazione dell’Inps.

Per chi invece ha attivato solamente ora ed è entrato a far parte degli aventi diritto, il primo pagamento arriva dopo la metà del mese: dal 15 luglio in poi, quindi, i nuovi aventi diritto vengono convocati negli uffici postali della propria città per confermare e ritirare la card già abilitata e ricaricata con il primo importo.