Domanda Reddito di Cittadinanza INPS Online: come presentarla?

Reddito di Cittadinanza: come presentare la domanda all’INPS?

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus il Reddito di Cittadinanza è un’altra misura di natura economica approntata per sostenere le famiglie italiane disagiate.

Con il messaggio n. 1681 del 20 aprile 2020, l’INPS ha ampliato le modalità di richiesta del Reddito e della Pensione di Cittadinanza.

Alla luce del particolare momento le domande per i due sussidi possono essere presentate anche attraverso il sito istituzionale dell’INPS, come avviene per tutte le richieste di prestazioni erogate dall’Istituto di Previdenza.

Dal sito dell’INPS Online è possibile presentare le domande Reddito/Pensione di Cittadinanza collegandosi alla sezione “Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza”.

Come per tutte le richieste di prestazione, occorre autenticarsi con PIN dispositivo oppure SPID, o ancora con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il soggetto istante deve essere in possesso di attestazione ISEE valida o deve aver già presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) al momento della presentazione dell’istanza.

I dati e le dichiarazioni di responsabilità richiesti sono quelli previsti dal modulo di domanda Reddito di Cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, è boom di domande all’INPS Online

Come riporta l’INPS è boom di domande per il sostegno alle famiglie.

Nei mesi di febbraio e marzo 2020 sono oltre 142mila i nuclei che hanno presentato domanda per il Reddito o la Pensione di cittadinanza.

È stato stimato un incremento del 9% in più dei richiedenti registrati a fine gennaio. Ciò conferma che è aumentata la popolazione in condizioni di povertà.

Reddito di Cittadinanza: domanda e calcolo INPS online

Sul sito dell’INPS online è stato approntato un simulatore RdC/PdC che consente di valutare:

il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, previsti ai fini dell’accesso al Reddito/Pensione di Cittadinanza,

la misura della prestazione spettante.

Il tool sul sito dell’INPS Online consente la simulazione tramite dati relativi a una DSU attestata valida sarà disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).