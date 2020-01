Reddito di Cittadinanza, che cos’è il Bonus acqua per i beneficiari

Bonus acqua dal primo gennaio 2020: sconti in bolletta per chi è titolare di RdC e PdC

Dal primo gennaio 2020 è stato rafforzato il Bonus acqua con uno sconto maggiore in bolletta, che è stato esteso anche ai titolari di reddito e pensione di cittadinanza.

Se per il corrente anno 2020 sarà ancora necessario presentare la richiesta, a partire dal 2021 sarà automatico e non sarà più obbligatorio provare di averne diritto.

Bonus sociale in aumento dal primo gennaio 2020

Con il Decreto fiscale (DL 124/2019) l’Autorità di Regolazione di Regolazione di Energia Reti e Ambiente ha aumentato il valore del Bonus sulle bollette dell’acqua previsto per le famiglie italiane disagiate che si trovano a vivere in condizioni economiche non floride.

Lo stesso Decreto sopra citato ha introdotto anche il Bonus energia elettrica e gas: questa misura garantisce interessanti riduzioni e risparmi di costi.

Come spiega Arera un nucleo familiare costituito da 3 persone (con consumo di 150mc/anno), potrà “coprire” circa 1/3 del valore della spesa annua sostenuta per la fornitura idrica.

A chi spetta con il reddito di cittadinanza?

A questo bonus possono accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) non eccedente a 8.265 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli a carico.

A partire dal corrente anno 2020 hanno diritto al Bonus acqua anche i titolari di reddito e pensione di cittadinanza che potranno presentare la richiesta dal prossimo primo febbraio 2020.

In buona sostanza, i requisiti per beneficiare dell’agevolazione economica sono gli stessi previsti per chi voglia richiedere il Bonus energia elettrica e gas.

Bonus acqua 2020: come presentare l’istanza?

Per richiedere il Bonus acqua 2020 è necessario presentare la richiesta al proprio Comune di residenza (o ai Caf delegati dal Comune) congiuntamente all’istanza per il Bonus energia elettrica e/o gas.

Se la domanda viene accettata consente di beneficiare di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui per ciascun componente il nucleo familiare.