Reddito di Cittadinanza: come usare la Carta per fare gli acquisti natalizi?

Carta Reddito di Cittadinanza: cosa si può acquistare per Natale?

Se sei beneficiario del Reddito di Cittadinanza ti sei chiesto come puoi usare la carta per fare acquisti natalizi?

Se hai dubbi e non sai proprio come fare, segui questa guida di Letto Quotidiano e scopri quali sono le spese natalizie ammesse con la Carta di Cittadinanza.

Chiarito il fatto che molto probabilmente non ci sarà alcun anticipo dell’accredito, differentemente da quanto annunciato preventivamente dall’INPS, è interessante comprendere quali sono le spese ammesse per concludere gli acquisti natalizi.

Nel fare i regali di Natale utilizzando la carta si deve rispettare i limiti degli acquisti consentiti.

Ad esempio, vuoi acquistare un giocattolo a tuo figlio o una batteria di pentole da regalare a tua mamma? Beh, la normativa vigente non vieta di concludere questi acquisti natalizi.

Anche se questi non sono beni di prima necessità, è bene chiarire fin da subito che nessuna norma limita l’utilizzo della carta RdC a questo tipo di acquisti.

E, fin dei conti, la corsa ai regali di Natale è cominciata e non si può proprio rimanere indietro!

I giorni alla celebrazione della festività natalizia sono sempre meno.

Quali regali natalizi non si possono comprare con la card?

Se si è beneficiari del Reddito di Cittadinanza non si può utilizzare la carta per fare acquisti su Amazon o sugli altri E-Commerce.

Inoltre, non si possono acquistare beni di lusso, articoli di pellicceria, gioielli, materiali p****grafici.

Non si può usare la card del reddito di cittadinanza per acquistare online a abbonamenti a pay TV e servizi in streaming.

Non si può utilizzare la carta nei negozi per effettuare acquisti pagabili a rate.

Nell’elenco degli acquisti consentiti rientrano elettrodomestici, smartphone, arredamento, abbigliamento, scarpe, accessori, borse, oggetti per la casa.