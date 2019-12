Reddito di Cittadinanza, scatta la denuncia: acquisto casse di Dom Perignon con la card

Dopo le tantissime polemiche sul reddito di cittadinanza, spunta ora un acquisto con denuncia immediata: che cosa è accaduto?

Tantissimi i furbetti del reddito di cittadinanza, ma quanto scoperto in queste ore ha portato gli utenti a credere che le assegnazioni siano state fatte senza un controllo approfondito.

Acquisto di Champagne con la card

Tutti sanno che la famosa card di colore giallo può essere usata dagli aventi diritto per alcuni acquisti specifici. In questi giorni sono molti i blitz della Guardia di Finanza che hanno scoperto tantissimi lavoratori in nero che a fine mese percepivano il sussidio: oggi una nuova scoperta, ma questa volta in termini di acquisto.

Come evidenzia il Mattino, una indagine svolta sempre dalla Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un acquisto anomalo di Champagne Dom Perignon dal costo di 150 Euro ciascuna.

Per procedere a questo importante acquisto è stata utilizzata la card gialla, in un quartiere di Napoli. Anomalia oppure trucco? Sembra infatti che dietro ci sia qualche manomissione o trucco, il fatto però resta: dalle ricevute pervenute si nota l’acquisto di queste bottiglie pregiate per festeggiare il Natale.

Tutti i furbetti con la card

I controlli della Guardia di Finanza si stanno svolgendo a tappeto, al fine di scoprire tutte le persone che percepiscono un sussidio mentre svolgono le attività più disparate o girano con auto di lusso.

Come l’imprenditore di Alvignano pinzato in Maserati, dopo aver venduto le quote dell’azienda ai parenti e aver ottenuto il sussidio mensile.

Tutte queste persone sono ora segnalate, con la grande speranza che si proceda quanto prima alla sospensione di tale reddito.