Reddito di cittadinanza, regole ufficiali di utilizzo card: cosa si può acquistare?

Il reddito di cittadinanza è oramai entrato nel vivo per gli aventi diritto e il Ministero del Lavoro pubblica le linee guida con tutte le regole ufficiali

Il reddito di cittadinanza oramai è routine? Non proprio, perché molti aventi diritto non sanno ancora quali siano le regole da seguire – ufficiali – e quali gli acquisti permessi.

Linee guida per l’utilizzo del reddito di cittadinanza

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le linee guida con quelle che sono le regole per utilizzare la card e effettuare i propri acquisti.

L’ufficialità ora porta verso una consapevolezza che il decreto sia entrato sul serio in effettivo, dopo un piccolo periodo di prova e assestamento per gli italiani.

Come in tutte le cose ci sono permessi e divieti, per questo la regolamentazione porta alla luce ciò che con la card gialla sia possibile acquistare e ciò che è completamente vietato.

Cosa si può acquistare con la card

Gli acquisti che si possono effettuare sono legati prettamente ai bisogni primari, come alimentari – vestiario – affitto – rata del mutuo.

Si possono altresì acquistare elettrodomestici ma non online o direttamente da aziende estere. Per questo motivo il consiglio è quello di presentarsi presso i rivenditori autorizzati e procedere direttamente in loco.

Si possono inoltre acquistare medicinali e saldare le bollette.

Si ricorda che inoltre è previsto un prelievo minimo al mese (100 euro per i le persone singole e 210 per nucleo familiare).

Cosa non si può acquistare con la card

Il divieto che emerge e si aggiunge all’acquisto di giochi che prevedono una vincita in denaro o altre utilità, anche il noleggio di navi e imbarcazioni da diporto nonché servizi aeroportuali.

Gli altri divieti sono relativi a: