Cosa posso pagare con il Reddito di Cittadinanza? Dall’affitto alle riparazioni in casa

Reddito di Cittadinanza: è possibile pagare gli acquisti o gli strumenti per lavori in casa che possano rientrare nell’elenco delle spese ammesse

Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio economico che viene utilizzato per acquisire farmaci, generi alimentari, pagamento utenze domestiche di luce e gas e altre voci di primissima necessità.

La lista è stata rivista dal Governo: nell’elenco sono stati espressamente inseriti gli elettrodomestici e tutti gli utensili per lavoro per effettuare lavori di manutenzione in casa.

Sono esclusi super alcolici, beni di lusso, giochi di lusso, oltre ai servizi finanziari e creditizi.

Ben diverso è il caso di chi lavora in nero e si serve del Reddito di Cittadinanza per acquistare gli strumenti da lavoro.

Cosa posso acquistare?

Cosa si può pagare con la carta? Come anticipato, in base al decreto attuativo già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro, ha provveduto ad estendere il paniere delle spese acquistabili con la carta.

La card si utilizza come una comune carta bancomat per effettuare pagamenti tramite POS, per fare dei prelievi in contanti, pagare bollette del gas, luce e acqua, pagare l’affitto o il mutuo di casa.

Nella lista spese ufficiale sono presenti telefoni cellulari; mobili; vestiti e abbigliamento; libri; elettrodomestici anche di grandi dimensioni; giocattoli per bambini; i piccoli e grandi elettrodomestici; il vino; comprare presso farmacie e parafarmacie.

Con la carta è possibile pagare le spese per manutenzioni o riparazioni eseguite all’interno dell’abitazione come l’idraulico o elettricista.

Con la carta si può pagare la benzina ed il gasolio.

Quali sono spese sono escluse?

Continuano a rimanere escluse le spese per l’abbonamento ai servizi streaming come Netflix o Spotify, accessori come collane e bracciali, niente acquisti in gioielliera, pellicceria, nelle gallerie d’arte.

Sono esclusi pure i superalcolici, i beni antiquari e i prodotti finanziari.