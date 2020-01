Redditi dei politici: Conte dichiara oltre 1 milione, Salvini 70mila Euro

Pubblicata la dichiarazione dei redditi dei politici sul sito del Parlamento: Berlusconi resta il più ricco, il presidente del Consiglio dichiara oltre 1 milione

Redditi dei politici e cifre da capogiro: il Parlamento rende noti i redditi dei politici.

Redditi dei politici

Pubblicata sul sito del Parlamento la dichiarazione dei redditi dei politici riferiti all’anno 2018. Cifre da capogiro, come evidenziano tutti i media tra cui anche La Repubblica, e che vedono in pole position i soliti volti noti.

In primis, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che per l’anno 2018 ha dichiarato un reddito di 1.155.229 milioni di euro.

Un aumento di circa 700mila euro rispetto all’anno precedente. Le motivazioni sono da ricercarsi nel fatto che, assumendo l’attuale incarico, Conte abbia chiuso tutti gli incarichi pendenti, con relative fatture, e quindi in un anno ha fatturato cifre che altrimenti sarebbero state dilazionate negli anni.

Il reddito di Matteo Renzi è di quasi 800mila euro, oltre 700mila in più rispetto al 2017. Un aumento dovuto, come spiega il leader di Italia Viva, alla cessione di alcune unità immobiliari e la liuidazione della società in cui Matteo Renzi aveva quote da 10mila euro.

Berlusconi il più ricco

Il podio va sempre a lui, Silvio Berlusconi, che ha dichiarato un reddito imponibile di 48.022.126 milioni di euro.

Tra i ministri del Conte bis, è Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali il più ricco, stando alla dichiarazione dei redditi dei politici. Il suo imponibile è infatti di 200.767 euro.

Il Ministro dell’Interno, Lucian Lamorgese, ha dichiarato un reddito di 160.876 euro, che si aggiungono alla comproprietà di 7 fabbricati.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato un imponibile di 97mila 145 euro, confermando l’assenza di una qualche variazione patrimoniale. È di 70.173 euro il reddito dichiarato invece da Matteo Salvini.

Tra i ministri del Conte bis è Enzo Amendola il politico che si posiziona all’ultimo posto con 45.753 euro.