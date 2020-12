Recovery Fund, Renzi si dice contrario alla Task Force

Il premier Conte sarebbe stato criticato duramente da Matteo Renzi riguardo la gestione del Recovery Fund.

Matteo Renzi avrebbe criticato aspramente la gestione avuta dal premier Giuseppe Conte sul Recovery Fund. Per il leader di Italia Viva, infatti, quest’ultimo piano è l’ultima possibilità per progettare il futuro del paese.

Per Renzi il Recovery Fund è l’ultima occasione di rilanciare l’Italia

Non solo, prima dell’annuncio di una Task Force che si occuperà della gestione del tutto, si sarebbero susseguiti mesi di silenzio da parte di Conte. Renzi avrebbe risposto persino alle dichiarazioni di Conte secondo cui i suoi ministri sono i migliori, definendole una barzelletta.

“Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in Aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Renzi a La Repubblica in merito alla questione. A dare maggiormente fastidio al leader di Italia Viva sarebbe stato il metodo di fare usato da Conte definito sbagliato. Riguardo ai tecnici, Renzi ed il suo partito si sarebbe detto contrario per non creare ulteriori sovrastrutture come successo ai navigator per il reddito di cittadinanza.

Italia Viva sarebbe contraria all’introduzione dei tecnici per la gestione

La speranza di Renzi però è che Conte fermi la sua scelta prima di portarla ai voti. Infine l’auguro fattosi dal leader di Italia Viva è quello di avere un premier politico e non un populista.

“Un premier che accentra ma raggiunge il traguardo va bene. Oggi i populisti guardano i sondaggi e gli indici di simpatia, i politici guardano il Pil e gli indici di disoccupazione. Spero che Conte voglia caratterizzarsi come politico e non come populista”.

Infine Renzi si lascia andare anche ad una provocazione dicendo che se Conte possiede davvero i ministri migliori non avrebbe bisogno di alcuna task force per la gestione del Recovery Fund.