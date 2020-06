Recovery Fund: c’è rischio di riforme pro-austerity

Recovery Fund, c’è rischio dell’introduzione di nuove politiche di austerity

Lo stimolo senza precedenti dell’UE a riprendersi dalla pandemia COVID-19 arriverà a determinate condizioni, che dovrebbero riflettere la natura straordinaria di questa crisi e gli obiettivi europei.

Tutti i soldi dell’UE arrivano con “condizionalità”, ha spiegato un diplomatico dell’UE. Il motivo è semplice: se stai spendendo i soldi di tutti, i termini devono essere applicati.

Secondo Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco, il Recovery Fund non salverà l’Italia, ma si teorizza l’introduzione di nuove politiche di austerity.

Recovery Fund, stimolo fiscale e Austerity

Una volta che gli Stati membri dell’UE sapranno di quanto avranno bisogno per rilanciare le loro economie, il quesito seguente riguarda le condizioni richieste in cambio di quello che potrebbe essere il più grande stimolo fiscale mai adottato nella storia dell’UE.

La domanda è rilevante per tre motivi.

In primo luogo, come ha dimostrato il dibattito sul meccanismo europeo di stabilità, la condizionalità rimane una “pillola” difficile da ingoiare in alcuni Stati membri dell’UE.

In secondo luogo, se l’imminente condizionalità implica un bilanciamento dei conti pubblici nazionali troppo rapido dopo l’impennata della spesa per superare la recessione, l’Europa commetterebbe gli stessi errori di quasi un decennio fa. Un eccesso di Austerity dopo la Grande Recessione ha innescato una spirale recessiva nel 2012.

In terzo luogo, la condizionalità potrebbe essere più rigorosa se i fondi fossero erogati attraverso sovvenzioni anziché prestiti, come ha fatto la Commissione con il suo nuovo strumento, SURE, libero da qualsiasi richiesta.

Recovery Fund: la proposta franco-tedesca

Paesi che si oppongono ai trasferimenti fiscali, come i Paesi Bassi o l’Austria, hanno già espresso in numerose occasioni che qualsiasi tipo di aiuto dovrebbe essere accompagnato da vincoli, soprattutto se i soldi non vengono rimborsati.

Per tale motivo, Francia e Germania hanno incluso un riferimento alla condizionalità nella loro proposta di un fondo di riscossione di € 500 miliardi con sovvenzioni.

La formulazione era abbastanza vaga da non spaventare coloro che avevano un disperato bisogno di fondi, ma poteva comunque mostrare un percorso per coloro che insistevano su condizioni rigorose in cambio dello stimolo europeo.

Il sostegno alla ripresa

“si baserà su un chiaro impegno degli Stati membri a seguire politiche economiche sane e un ambizioso programma di riforme”,

si legge nella proposta franco-tedesca.