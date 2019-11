La recita di Natale vietata in un asilo a causa di divergenze tra religioni ha indignato l’Italia ma risulterebbe essere solo una bufala. Le parole della Dirigente scolastica parrebbero smentire la vicenda. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Dala provincia di Ancona, precisamente da Moie, solo pochi giorni fa era arrivata una notizia riportata da vari quotidiani come Il Giornale ed Il Messaggero, che ha suscitato in poche ore delle feroci polemiche.

A quanto riportato, nella scuola materna Gianni Rodari sarebbe stata negata l’autorizzazione alla realizzazione della tradizionale recita di Natale.

Il motivo sarebbe stato la presenza di una forte opposizione dei genitori di religione islamica che avrebbe portato la Dirigenza ad annullare l’evento.

Come è immaginabile, il caso ha sollevato numerose polemiche sia nell’opinione pubblica sia nei dibattiti politici.

Oltre ai genitori dei piccoli frequentanti della scuola, le proteste sono arrivate anche dal primo cittadino Tiziano Consoli che avrebbe dichiarato come si legge su Il Giornale:

” In un sistema pluralistico come il nostro, togliere la recita di Natale per tutelare alcune persone rischia di scontentarne altre”