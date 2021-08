Rebel Wilson infiamma i social con le sue nuove foto in bikini:...

La famosa attrice e comica, in questi ultimi giorni è stata molto impegnata nelle riprese del suo nuovo film su Netflix. Ma ora dopo tanto lavoro, si sta godendo la sua pausa estiva.

La star di Pitch Perfect, nelle ultime ore ha condiviso diversi scatti della sua super vacanza, dove si mostra mentre prende il sole con i suoi amici.

L’estate di Rebel Wilson

Le vacanze di Rebel sono iniziate alla grande e per celebrare l’inizio del weekend, ha postato un selfie su Instagram con un bikini nero, occhiali da sole cat-eye e cappello fedora.

L’attrice si è mostrata su una barca, più bella che mai.

Le sue forme da urlo hanno fatto impazzire l’intero web, infatti, in pochissimo tempo ha raggiunto 450 mila mi piace e quasi 3 mila commenti.

Il web è andato letteralmente in tilt per questo scatto da vera diva.

Tantissimi fan di Rebel hanno inondato i commenti del post con complimenti ed emoji infuocati per l’attrice.

Inoltre, l ha pubblicato la stessa foto sulle sue storie di Instagram insieme ad altri scatti esilaranti.

Pochi giorni fa si trovava anche a Roma, nelle strade del centro a visitare la città.

Rebel e l’amore

La famosa comica sta lavorando al suo primo film drammatico, The Almond and the Hippocampus.

Rebel ha anche parlato di un futuro partner, dopo la sua separazione dal fidanzato Jacob Bush a febbraio:

“Sono una persona che è cresciuta nella mia carriera, quindi sto decisamente cercando l’amore, ma questa deve essere la persona giusta.”

Ha aggiunto:

“Ho davvero cercato di aprire il mio cuore e trovare qualcuno di straordinario. Sono ancora a caccia”.

Una carriera eccellente, ma forse Rebel è un po’ sfortunata in amore.

Sicuramente si merita il meglio e magari quando meno se lo aspetta riuscirà a trovare il vero amore.

