Rebecca Maria Abate, “Ha aiutato la sua amica disabile”: la sua storia ha commosso Mattarella e l’Italia

Nominata da Sergio Mattarella la più giovane alfiere d’Italia: è Rebecca Maria Abate ed ha solo 10 anni

La storia di Rebecca Maria Abate e della sua compagna di scuola disabile.

Rebecca Maria Abate nominata Alfiere della Repubblica

Una storia così bella da attirare l’interesse del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La protagonista è Rebecca Maria Abate, una bambina di appena 10 anni originaria di Lucera, in provincia di Foggia. L’amicizia con un’amica disabile e una bontà d’animo hanno regalato a Rebecca la nomina di Alfiere.

La motivazione che ha spinto Mattarella a nominare la giovanissima Rebecca Alfiere d’Italia è ben spiegata nella comunicazione ufficiale del Quirinale:

“L’aiuto che è riuscita a dare a una compagna di scuola con grave disabilità ha consentito a questa di uscire dal silenzio e di aprire una comunicazione con l’intera classe.”

L’amicizia con la compagna disabile

Rebecca e la sua amica hanno frequentato insieme le scuole elementari. Per la giovane alfiere è stato naturale stare vicina all’amica, soprattutto quando notava che la bambina aveva qualche difficoltà.

Nonostante la presenza dell’insegnante di sostegno, Rebecca non ha mai esitatto ad alzarsi dal suo banco per raggiungere la compagna. Gli stessi insegnanti, che all’inizio avevano “contrastato” i comportamenti di Rebecca, si sono poi resi conto di quanto quel legame fosse inscindibile. Così hanno segnalato quell’amicizia prima al dirigente scolastico, poi al Presidente Mattarella, che ha scelto Rebecca Maria Abate come la più giovane alfiere d’Italia.

“Grazie alla sua sensibilità e al suo affetto è riuscita a interpretare e comprendere i pochi segnali dell’amica, creando in questo modo nella classe un ambiente più aperto e inclusivo, dove la diversità è divenuta occasione di crescita per tutti”.

Un gesto che alla bambina è sembrato più che naturale, tanto che, anche ora che Rebecca è passata alle scuole medie, mentre la sua amica è rimasta alle elementari, la loro amicizia non ha mai smesso di esistere.