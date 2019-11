Cosa si nasconde dietro la sparizione di Charlene dei Reali di Monaco? Triste e assente, le voci cominciano a farsi insistenti

Tra i Reali di Monaco è stata considerata come la Principessa triste, stesso sguardo di Lady Diana. Ma dove è finita?

Charlene come Lady Diana?

Dopo tanti anni i residenti di Montecarlo definiscono ancora la moglie di Alberto di Monaco come Lady Diana. Triste, seria e sempre con uno sguardo che sembra voler dire molte cose.

Il mito di Grace Kelly non lascia il palazzo e questo comporta di riportare alla mente che forse la donna non si trovi bene. La sua felicità sono i suoi figli, con loro sempre sorridente e felice, ma più di una volta è stata fotografata con uno sguardo assente: che sia solo una persona timida?

La sparizione di Charlene dagli eventi ufficiali

Non la pensano così i residenti di Montecarlo – e non solo – che lanciano un allarme dopo che la Principessa è sparita letteralente dagli eventi ufficiali.

La sua assenza durante l’incoronazione dell’imperatore Giapponese Naruhito è stata un duro colpo, dopo le precedenti. Letizia ha spiccato per la sua eleganza, cosa che avrebbe potuto fare anche la bella Charlene.

Sul suo account di Instagram manca una foto, dove c’è la sua ultima apparizione insieme ai gemelli, mentre è in visita in Francia con Brigitte Macron. Le sue apparizioni sono sporadiche e poi da agosto non è più stata vista.

Una cosa che fa preoccupare meno i residenti di Montecarlo è il fatto che il suo account Instagram sia aggiornato, sempre con Alberto oppure con i suoi gemelli.

Poche interviste, un suo cambio di look e una vita passata nell’ombra delle sorelle, nipoti e madre di suo marito. Riservatezza o c’è qualcosa che non sappiamo e che non deve trapelare fuori dal Palazzo?