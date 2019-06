Reali di Monaco, Charlene come Lady Diana: “Con Alberto non sorride più”

I Reali di Monaco danno meno nell’occhio degli inglesi, ma Charlene vicino a suo marito Alberto ricorda sempre di più Lady Diana. Cosa sta succedendo?

Nessuno ha mai pensato di contrapporre i Reali di Monaco con i Reali di Inghilterra – completamente differenti nel loro genere e modi di fare – ma Charlene ricorda Lady Diana e fa preoccupare il suo regno.

L’amore di Charlene e Alberto di Monaco

Alberto di Monaco è uno dei personaggi più importanti e da sempre chiacchierati della famiglia reale francese. Una mamma bellissima e un padre amato da tutti, per lui portare avanti il regno non è mai stata una passeggiata.

Accanto a lui Charlene Wittstock, ex nuotatrice sudafricana con la quale ha avuto due gemelli Jacques e Gabriella. Una famiglia come tante seppur sempre messa sotto la lente di ingrandimento e in attesa di qualche passo falso.

Loro non danno peso al gossip, nonostante dopo il matrimonio del 2011 si sia vociferato che la sposa volesse “fuggire” da quegli obblighi che non pensava sarebbero stati così difficili da mandare avanti e sopportare.

Pochi i momenti di intimità e ancor meno il relax di una classica famiglia normale – anche se insieme riescono a ritagliarsi qualche momento per loro.

Charlene come Lady Diana

Come evidenzia il settimanale Oggi, la bellissima Charlene è apparsa vicino a suo marito in occasione della chiusura del 59mo Monte Carlo Tv Festival.

Quello che non è passato inosservato non è solamente il suo vestito ma anche il suo eterno broncio, messo a confronto dai media con quello di Lady Diana infelice vicino al marito Principe Carlo.

Che il loro matrimonio non sia poi così perfetto come tutti evidenziano?