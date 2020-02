RC Auto familiare: lunedì 17 febbraio entra in vigore il malus individuale

Con un Emendamento al Milleproroghe del dem Claudio Mancini, riformulato dal MISE, se il beneficiario causa un incidente con danni superiori a 5.000 euro è previsto declassamento di 5 classi

Ecco come cambia l’RC Auto Familiare con la previsione e l’entrata in vigore del ‘malus’ nell’RC Auto familiare che prevedeva solo il meccanismo di ‘bonus’.

Nel caso in cui il beneficiario del contratto assicurativo familiare con veicolo di diversa tipologia causi un incidente con danni superiori a 5.000 euro, potrà subire solo lui un declassamento di 5 classi di merito.

Nell’emendamento al Milleproroghe si legge:

“Al verificarsi di un sinistro in cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro cinquemila”.