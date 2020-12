Raz Degan ritrova l’amore con Stuart: gli scatti fanno sognare i fan

Il celebre modello israeliano è stato paparazzato in compagnia del suo nuovo amore. Gli scatti della rivista Chi diventano virali

Molto amato dal pubblico italiano, Raz Degan, è divenuto celebre a seguito della sua partecipazione al celebre talent di Milly Carlucci, ‘Ballando con le stelle‘, e per aver condotto insieme a Daniele Bossari la trasmissione di Rete 4 ‘Mistero’.

Dopo essersi lasciato alle spalle la lunghissima storia d’amore con la celebre showgirl piemontese, Paola Barale, durata ben 14 anni, il vincitore de L’Isola dei Famosi 12, da un’anno a questa parte è tornato a sorridere grazie a Stuart.

Rad Degan di nuovo felice dopo Paola Barale

Come ha dichiarato in una delle sue ultime interviste pubbliche rilasciata a Verissimo lo scorso Novembre 2019, il seducente modello israeliano, non ama mettere in piazza la propria vita privata.

Non ha nascosto però, di essere nuovamente felice grazie all’amore di una persona ‘molto speciale’:

‘Possiamo dire che in questo momento sto bene con Stuart e lei è speciale’

Dichiarò ai microfoni di Sivia Toffanin. La donna che lo ha conquistato, Stuart, solo nelle ultime ore, grazie ai paparazzi di Chi ha acquisito un volto.

Le foto di Chi diventano virali

Secondo quando si apprende dalla rivista di Alfonso Signorini, la coppia consolidatasi da oltre un anno, è stata paparazzata tra le vie di Roma, mentre si concede, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti rispetto alle precauzioni anti-covid, una rilassante passeggiata.

Giochi di sguardi, sorrisi, effusioni in pubblico. Un linguaggio del corpo dal quale si evince un certo affiatamento tra l’ex conduttore di Mistero e Stuart, di cui attualmente si sa poco e nulla, data la riservatezza di Raz Degan.

Ciò che la rivista Chi ha tenuto a sottolineare è che certamente, il lockdown al di la delle sua connotazioni negative, ha permesso loro di costruire le fondamenta di quella che i fan sperano sarà una lunga favola d’amore.