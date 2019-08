Raz Degan, a distanza di anni dalla sua vittoria a ‘L’isola dei Famosi’, emerge il dramma segreto del conduttore di ‘Mistero’. Ecco cosa ha rivelato al Corriere Della Sera

Raz Degan, ex modello e attore di origine israeliana, è divenuto noto per la sua partecipazione a ‘Ballando con le stelle‘, la conduzione di ‘Mistero’ al fianco di Daniele Bossari, e il suo lungo fidanzamento con Paola Barale durato 14 anni.

Recentemente Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione de ‘L’isola dei Famosi’, dopo un lungo periodo di assenza si è prestato ad una lunga intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’.

Dalle pagine della nota testata, emerge il dramma nascosto dell’ex conduttore di ‘Mistero‘. Ecco cosa ha rivelato.

Raz Degan, rivela il suo dolore nascosto

Raz Degan, nel corso di una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’, ha rivelato il vero motivo che l’ha condotto a partecipare al noto reality ‘L’Isola dei famosi’.

L’ex modello israeliano parla a cuore aperto, raccontando una dolorosa verità, ovvero che in quel periodo la madre era ammalata, e per questa ragione necessitava di denaro. Non è stato facile per lui convivere persone abituate a stili di vita differenti.

Ancora più difficile però fare alcune esperienze per il documentario su Sky che l’ha visto in giro per il mondo. Infatti racconta un incontro ravvicinato con la morte:

“in un villaggio sperduto fra Nepal e Tibet, mi venne la polmonite. Pensavo sarei morto, feci testamento lasciando il trullo a una fondazione sugli squali».

Ecco che fine ha fatto l’ex modello israeliano dopo aver vinto il Reality

Dopo la vittoria, Degan è praticamente sparito dalla circolazione, per coltivare altri interessi. Ecco cosa ha rivelato a proposito alla nota testata:

‘Cosa ho fatto in tutto questo tempo? Sono stato a coltivare, innaffiare, gioire, inspirare ed espirare, vivere e creare. Ora sto rispondendo dal tetto del mio trullo in Puglia’

poi continua e conclude, dichiarando di star pensando di ritornare sul grande schermo nelle vesti di attore:

‘Presto, forse, torno a recitare: mi hanno offerto un personaggio bello’

poi aggiunge e conclude, che attualmente sta montando uno spot per il brand di un noto amaro, di cui è regista e protagonista:

‘Nel frattempo, sto montando un corto per l’amaro Jagermeister, a 25 anni dallo spot che mi rese famoso e avendo ormai 50 anni. Ne sono direttore creativo e regista, oltre che protagonista’

Dopo una lunga assenza, i fan del seducente ex modello israeliano, non vedono adesso l’ora di rivederlo in azione e poter sognare insieme a lui.