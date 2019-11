Raz Degan, tutti i segreti dell’ex di Paola Barale: curiosità, carriera e fidanzata

Chi è Raz Degan? Il profilo dell’ex modello israeliano, da “Sono fatti miei” ai giorni nostri nella televisione italiana

Tutti i segreti del bellissimo modello e attore, classe ’68, e la sua professione attiva in Italia, Raz Degan.

Chi è Raz Degan

Nasce nel kibbutz Sde Nehemia, il 25 agosto del 1968. Raz è a 21 anni, dopo il servizio militare, che comincia a lavorare come modello, conducendo una vita itinerante tra la Thailandia, gli Stati Uniti, l’Italia, l’Australia e la Francia.

Ottiene il successo molto presto e appare sulle copertine di riviste come Vogue, Elle, Cosmopolitan e Glamour. Raz diventa popolare anche in Italia, apparendo in diversi spot televisivi, come Polaroid, il bagno schiuma Pino Silvestre, e l’amaro Jägermeister (nel quale chiudeva col celebre claim “Sono fatti miei”).

Dopo gli spot, inizia la sua carriera di attore. Ottiene dei camei nei film Prêt-à-Porter (1994) e Titus (1999), e una parte importante in Alexander (2004), dove interpreta lo scià di Persia Dario III il Grande.

Tra i suoi lavori italiani ricordiamo: Squillo (1996), Sorellina e il principe del sogno (1996), Coppia omicida (1998), la miniserie tv Le ragazze di piazza di Spagna, Giravolte (2001), Centochiodi (2007), Albakiara (2008) e Barbarossa (2009).

Nel 2010 è il nuovo concorrente alla sesta edizione del talent show Ballando con le stelle, e nello stesso anno conduce la trasmissione televisiva Mistero, affiancato da Daniele Bossari e Marco Berry.

Dal 31 gennaio al 12 aprile 2017 partecipa come concorrente alla dodicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, in onda su Canale 5, programma che vince con l’89% di preferenza al televoto.

Nello stesso anno distribuisce un documentario da lui realizzato intitolato The Last Shaman, prodotto da Luca Argentero e Lapo Elkann, trasmesso in Italia da Sky Atlantic. Nel 2018 è protagonista del docu-reality Raz & The Tribe, affiancato da Luca Argentero, Asia Argento e Piero Pelù.

Nel 2019 è ospite di numerosi programmi televisivi italiani, tra cui Verissimo dove parlerà dei suoi nuovi progetti.

Vita privata e curiosità

Raz è attualmente single.

L’ex modello è stato legato per molti anni, dal 2002 al 2015, con il noto personaggio dello spettacolo italiano, Paola Barale.

Abita in Puglia in un Trullo e svolge una vita tranquilla, fatta di viaggi – meditazione e felicità interiore.