Dopo le varie indiscrezione sulla presenza dell’attore nella casa di Cinecittà, il diretto interessato si è sfogato lanciando anche una chiara frecciatina al reality: scopriamo cosa ha detto.

I fan del programma stanno aspettando con ansia la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che torna il13 settembre 2021 su Canale5 con un cast tutto nuovo.

Cristina D’Avena ha raccontato di aver cortesemente rifiutato l’offerta, ma non è la sola, infatti, Raz Degan ha chiarito una volta per tutte il gossip sulla sua partecipazione al GF Vip.

Raz Degan, il gossip sul GF Vip

In tantissimi si stanno domandando quale sia la verità sulla presunta partecipazione di Raz Degan al GF Vip.

Da un lato c’è Davide Maggio che ha lanciato la notizia della mancata partecipazione dell’attore al Grande Fratello VIP 6, per questioni economiche e dall’altro c’è Raz Degan che ha smentito questa notizia.

Sembrerebbe che l’affascinante attore avesse chiesto almeno 500 mila euro per soli 30 giorni e ovviamente la trattativa con la produzione non è andata a buon fine.

La notizia però è stata smentita da Raz Degan con un lungo sfogo sui social: scopriamo cosa ha detto.

Raz Degan ha detto no al GF VIP 6 per soldi?

Poco fa, Raz Degan ha commentato questa notizia dal suo profilo Instagram scrivendo:

“Il virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…”

Ha aggiunto:

“La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare.…. ora basta, vado a pescare.”

Davide Maggio ha voluto rispondere a queste affermazioni dell’attore su Twitter, raccontando:

“500k e confermo. Trattativa durata una settimana e portata avanti direttamente (senza agente) con le risorse artistiche mentre era a Formentera.”

I dubbi sono ancora tanti e la verità è sempre in mezzo, come andrà a finire? non ci resta che aspettare.

