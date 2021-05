Le vittime, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sono il pilota ed il copilota del velivolo.

L’aereo è precipitato per cause ancora da chiarire in un campo tra la Statale 16 e via Dismano, nel Ravennate.

Aereo precipitato nel Ravennate

Tragico incidente aereo questa mattina: un piccolo velivolo da turismo, utilizzato per il trasporto di paracadutisti, è precipitato in un campo.

A bordo dell’aereo pilota e copilota hanno tentato il possibile per effettuare un atterraggio di emergenza, ma le manovre sono state del tutto inutili.

Il velivolo ha perso quota ed è precipitato. Le carcasse hanno preso immediatamente fuoco e le due persone a bordo dell’aereo sono morte carbonizzate.

Nulla da fare per le due vittime, nonostante il celere intervento dei soccorsi.

Sull’area in cui è avvenuto lo schianto è in corso una ricognizione aerea dell’elicottero dei vigili del fuoco per capire se oltre alle due vittime, ci siano altri corpi.

Le identità di pilota e copilota non sono ancora state rese note.

I detriti del velivolo sono sparsi per centinaia di metri.

Notizia in aggiornamento.