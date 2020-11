Ravenna: minore stupra la sua educatrice in un centro di recupero

L’educatrice si è presentata al pronto soccorso per denunciare l’avvenuta violenza da parte di un minorenne da lei seguito.

Il ragazzo era ospite in un centro di recupero per minori.

Violenta la sua educatrice

E’ stato rinchiuso in un carcere minorile bolognese del Pratello il ragazzo che ha violentato la sua educatrice, mentre si trovava in un centro destinato al recupero di giovani con reati alle spalle.

La donna sarebbe stata trascinata forza, nella stanza del ragazzo durante la notte, e qui stuprata a più riprese durante tutta la notte.

Solo al mattino è riuscita ad allontanarsi dalla camera e a chiedere aiuto, dopo che il giovane si era allontanato da lei.

Ancora sconvolta da quanto subito, la donna si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna, dove verificavano le violenze subite dalla donna e partiva la denuncia per abusi sessuali.

Il minore, di origini straniere era ospite presso la struttura per i suoi precedenti guai con la giustizia. Il giovane avrebbe affermato, a chi lo arrestava, che la donna era consenziente.

I segni dello stupro

A seguito della visita in ospedale, i medici hanno potuto constatare fin dai primi che la donna, ancora visibilmente provata, aveva subito una violenza, erano presenti segni inequivocabili.

Il ragazzo non ha smentito davanti alle autorità, anche se in un secondo momento ha affermato che la donna era consenziente.

Secondo quanto riporta anche News24.it, le indagini ora proseguiranno, le forze dell’ordine voglio comprendere come si sono svolti i fatti, nonostante sia chiaro che la donna abbia subito violenza.

Infatti nel referto dei medici è riportato che per l’educatrice ai medici non è servito molto per individuare la violenza.

Di fatto sulla donna erano presenti segni di rara brutalità visibili anche senza accertamenti specifici.