Rapina a Grinzane Cavour, gli spari esplosi fuori dalla gioielleria: Mario Roggero indagato

Il gioielliere di Grinzane Cavour aveva già subito una violenta rapina nel 2015. In quell’occasione, i malviventi lo avevano legato e imbavagliato insieme alle due figlie ed erano fuggiti via con un bottino da 300mila euro.

Era il 28 aprile scorso quando nella gioielleria di Mario Roggero, a Grinzane Cavour, sono entrati 3 malviventi per mettere a segno una rapina.

L’uomo, che era nel negozio con la moglie e la figlia, è stato minacciato con un coltello ed una pistola (che si è scoperto poi essere finta).

Alle minacce Mario Roggero ha risposto con il fuoco, dopo aver affrontato i ladri a mani nude.

Il gioielliere ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco, che hanno ucciso due dei tre malviventi, Andrea Spinelli e Giuseppe Marazzino, colpiti rispettivamente al fianco destro e alle spalle.

Il terzo è stato fermato qualche ora dopo all’ospedale di Savigliano ed è finito in carcere con l’accusa di tentata rapina.

Sono quindi scattate le indagini ed il gioielliere risulta ora indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa.

Mario Roggero ha provato a ripercorrere quegli attimi concitati, per cercare di ricostruire quel drammatico pomeriggio.

“QUANDO HO SENTITO URLARE MIA FIGLIA NON CI HO VISTO PIÙ. HO FATTO QUEL CHE AVREBBE FATTO QUALSIASI PAPÀ NELLA MIA CONDIZIONE. SONO INTERVENUTO. MI CREDA, È IN CASI COME QUESTO CHE BISOGNA MANTENERSI LUCIDI. E IO LO ERO, SAPEVO CHE DOVEVO INTERVENIRE, O LORO O LA MIA FAMIGLIA”