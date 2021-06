Rapina nella gioielleria di Grinzane Cavour, Mario Roggero: “Temiamo ritorsioni, non siamo tranquilli”

Mario Roggero, che è tornato a lavorare nella sua gioielleria, rischia l’accusa di omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa.

Era il 28 aprile scorso quando 3 malviventi misero a segno una rapina nella gioielleria di proprietà di Mario Roggero, a Grinzane Cavour, provincia di Cuneo.

Il gioielliere, che si trovava nel negozio con moglie e figlia, venne minacciato con un coltello e una pistola, che si scoprì poi essere finta.

Roggero, già vittima di un’altra violenta rapina nel 2015, esplose diversi colpi di pistola, alcuni dei quali presero in pieno due dei tre malviventi, che morirono sul colpo.

Un terzo, rimasto lievemente ferito, riuscì a fuggire e venne arrestato qualche ora dopo. Le vittime sono Andrea Spinelli e Giuseppe Marazzino, il primo colpito al fianco destro, il secondo alle spalle.

Leggi anche –> Morte Stefano Ansaldi, i familiari non credono al suicidio: il mistero di uno sconosciuto nello studio del medico

Il gioielliere, che dopo un mese da quel drammatico pomeriggio è tornato al suo lavoro, ha detto di temere ritorsioni da parte di chi conosceva i due malviventi che hanno perso la vita.

Roggero al momento risulta indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa.

Secondo la ricostruzione fatta nelle scorse settimane dagli inquirenti, quando i rapinatori si sono dati alla fuga, Roggero li ha inseguiti ed ha esploso i colpi di pistola che li hanno uccisi.

Come rilevato dai video di sorveglianza, infatti, il ferimento dei 3 malviventi è avvenuto fuori al negozio, nessun colpo è stato esploso all’interno.

Mario Roggero ha spiegato di non sentirsi tranquillo, soprattutto dopo che gli è stata sequestrata la pistola.

“Non viviamo sereni, temiamo delle ritorsioni. L’altra mattina, davanti alle vetrine sono arrivati due uomini con uno scooter nero e caschi integrali. Si sono fermati un po’, fino a quando non abbiamo chiamato i carabinieri. Un’altra volta, invece, una donna ha suonato il citofono di casa in piena notte. Sono episodi inquietanti, che non ci fanno stare tranquilli”