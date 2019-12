Rapina a mano armata, dieci persone assaltano un Hotel a Milano

Una notte di paura a Milano con una rapina a mano armata nel cuore della città, dentro un hotel. Ecco gli aggiornamenti

Rapina a mano armata nel cuore di Milano con un commando di 10 persone che è entrato in un Hotel per rapinarlo.

La rapina in un hotel di Milano

Un vero e proprio commando organizzato di 10 persone che ha fatto irruzione in un Hotel quattro stelle di Milano – The Hub – per rubare tutto quello che hanno trovato nella cassa.

La terribile vicenda è accaduta alle 1,30 di notte e i malviventi con il volto coperto hanno sfondato la porta di ingresso. Si sono recati – sempre armati – sino alla hall e hanno minacciato il receptionist costringendolo a consegnare tutto il denaro presente in cassa – per un totale di circa 1.000 euro.

Nel mentre alcuni di loro portavano avanti lo scassinamento del bancomat a foma di colonnina – come descrive Milano Today. Una volta terminato il loro colpo, sono scappati con due Suv.

Immediata la reazione del personale dell’Hotel che ha contattato il 112 per denunciare il fatto: i Carabineri sono arrivati sul luogo prontamente, ma gli aggressori erano già spariti nel nulla.

Le indagini in corso

Sono in corso le indagini affidate ai Carabinieri della compagnia Magenta. I militari stanno ascoltando le testimonianze e guardando i filmati della videosoveglianza al fine di identificare il prima possibile gli autori di questo colpo – studiato nei minimi particolari.

Nelle prossime ore si avranno dettagli in merito il corso delle indagini.