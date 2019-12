Chi sono i figli di Raoul Bova? Due maschi e due femmine per uno degli attori più amati in Italia e non solo!

Scopriamo tutti i segreti di Raoul Bova, dagli inizi agli ultimi progetti, per passare dalla vita privata ai figli.

Biografia e carriera

Nasce a Roma il 14 agosto del 1971. Comincia la sua carriera sportiva nella piscina dell’Aurelia Nuoto, vincendo, all’età di 15 anni, il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso.

Abbandonata la carriera sportiva, esordisce nel mondo dello spettacolo nel 1991, come aiutante del programma Scommettiamo che…?. Da lì, dopo alcune piccole parti, arrivano i ruoli più importanti.

Tra le pellicole a cui prende parte Bova troviamo Piccolo grande amore, Palermo Milano solo andata, La lupa. Viene inserito nel cast anche di pellicole straniere, come Alien vs Predator o The Tourist.

Nel 2019 recita nella serie tv La Reina del Sur.

I figli di Raoul Bova

Bova sposa negli anni 2000 la veterinaria Chiara Giordano, madre dei suoi primogeniti Alessandro Leon Bova, nato sempre nel 2000, e Francesco Bova, nato invece poco dopo, nel 2001.

Il matrimonio della coppia dura 13 anni, fino a quando, nel 2013, l’attore non decide di lasciare la moglie per intraprendere uan relazione con la bellissima attrice spagnola, Rocio Munoz Morales.

La coppia, ancora oggi molto affiatata, ha due figlie: Luna, nata nel 2015, e Alma, nata invece nel 2018. Secondo alcuni rumor che circolano sul web, Rocio sarebbe incinta di un terzo figlio, magari un fratellino da dare alle prime due bimbe. Il gossip non è stato fino ad ora confermato.

Il divorzio non è stato semplice per Raoul Bova, che ha dovuto attendere prima che i due figli primogeniti capissero la situazione.

Francesco, che ha da poco compiuto 17 anni, assomiglia molto a papà Raoul e, come lui, è un grande sportivo, mentre Alessandro Leon, si è diplomato e presto andrà all’Università di Milano per coltivare la sua passione per l’arte.