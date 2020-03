‘Farò una serie tv sul Coronavirus’, Raoul Bova ufficializza la nuova fiction

L’attore Raoul Bova ha annunciato l’intenzione di portare sul piccolo schermo una fiction ispirata alla pandemia internazionale da virus Covid-19.

È deciso, la fiction sulla pandemia da Coronavirus e sul lavoro dei volontari della Croce Rossa Italiana si farà e potrebbe essere quasi pronta. L’attore Raoul Bova ha rotto indugi su un progetto che accarezzava già da tempo.

Il 48enne romano, ambasciatore dell’organizzazione Croce Rossa, ha annunciato l’arrivo di una serie tv che sarà ambientata nel difficoltoso mondo della storica organizzazione di volontariato nazionale. Una fiction che sarà la gioia degli fan dell’attore.

Raoul Bova e l’annuncio ufficiale all’ANSA:

“Sono davvero molto colpito dal duro lavoro che i volontari stanno svolgendo quotidianamente, anche a costo della loro vita, a favore di tutti i cittadini italiani. Sono i nostri eroi, da sostenere in ogni modo possibile. Appena finito questo incubo, li racconterò in una serie tv che ne narrerà il grande operato in occasione di questa pandemia globale, ma anche in tutti i contesti emergenziali nazionali e internazionali”

Prime indiscrezioni sulla serie tv

Raoul Bova ha svelato in anteprima che realizzerà la suddetta fiction per raccontare del dramma psico-sociale provocato dalla pandemia da Coronavirus. Si trattera di una co-produzione televisiva tra la Connecting Talents e la RB Production, che si pone l’obiettivo di narrare le vicende della Croce Rossa italiana e non.

La serie tv sarà declinata in dodici episodi, trasmesso in sei serate, con il proposito di raccontare le storie e la dedizione dei volontari della Croce Rossa. Non ci è dato sapere se Raoul Bova sarà l’attore protagonista e/o produttore.

L’idea di questa nuova serie tv potrebbe essere più che interessante. Qualcosa di assolutamente straordinario per i sostenitori dell’attore, pronti a rivederlo in azione.

Inoltre, la possibilità di vedere da vicino la drammatica emergenza sanitaria da Coronavirus, vissuta dai volontari della Croce Rossa, potrebbe rivelarsi del tutto inedito e coinvolgente.