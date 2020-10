Raoul Bova dimagrimento choc ‘Ho perso 20 Kg’: fan preoccupati

Il celebre attore italiano ha perso molto peso e si è messo al centro dell’attenzione dei media, scopriamo le ragioni della magrezza.

Raoul Bova si è mostrato visibilmente dimagrito sul red carpet alla Festa del Cinema di Roma, vediamo i motivi del dimagrimento.

Raoul Bova 20 kg in meno sul red carpet

Di recente, Raoul Bova è finito al centro dell’attenzione dei media per alcune foto scattate nel corso della sua vita alla Festa del Cinema di Roma.

L’attore era assieme alla compagna, l’attrice e modella Rocio Munoz Morales, quando è stato immortalato sul red carpet.

Entrambi saranno presto protagonisti di un cortometraggio diretto al celebre regista Gabriele Muccino, dal titolo “Calabria, terra mia”.

Raol, 49 anni, ha attirato l’attenzione di tutti a causa della sua magrezza, che è molto più evidente rispetto al passato. L’attore, infatti, pare abbia perso parecchi kg, circa 20.

Il motivo? Il pubblico non se lo aspetterebbe mai!

Le ragioni del forte dimagrimento dell’attore

Raoul Bova è apparso visibilmente dimagrito nel corso della Festa del cinema di Roma e la sua magrezza ha destato molte preoccupazioni tra i fan dell’attore.

Il look di Bova era decisamente insolito per l’attore, che è sempre apparso identico, nonostante il trascorrere degli anni, in salute e in gran forma.

Questa volta, invece, il dimagrimento è evidente e sono tanti i seguaci dell’attore a essersi documentati sui motivi.

Si è scoperto che Raoul sarebbe dimagrito per avere la possibilità di vestire i panni del protagonista di una nuova fiction, che dovrebbe andare presto in onda su Canale 5.

La volontà di partecipare alla fiction dal titolo “Buongiorno mamma” ha obbligato il celebre attore a perdere ben 20 kg!

Nonostante i kg persi e l’aria un po’ spenta, l’attore è riuscito comunque a conquistare tutti sul red carpet al fianco della sua Rocio, con la quale sta insieme dal 2012.