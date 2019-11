Raoul Bova, la tragica morte in famiglia: il lutto che sconvolto i fan, il triste addio sui social

Raoul Bova, la tragica morte in famiglia: il lutto che sconvolto i...

Gravissimo lutto per Raoul Bova, lo straziante messaggio di addio su Instagram: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere…”

Il dolore provocato dalla perdita di una persona cara lascia una ferita destinata a non rimarginarsi mai. Raoul Bova, uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano, sta attraversando un momento davvero difficile. Non molte ore fa, ha voluto dedicare un breve ma struggente messaggio di addio alla sua mamma venuta a mancare stamattina: il ricordo dell’attore commuove i follower.

Grave lutto per Raoul Bova

L’attore romano ha sempre dichiarato di essere profondamente legato ai suoi genitori: Rosa e Giuseppe, quest’ultimo è venuto a mancare circa un anno fa. In una passata intervista al Maurizio Costanzo show, Raoul Bova, ne aveva parlato precisando che è stato un grande uomo e che non hai mai ostacolato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Non molte ore fa, l’attore romano ha voluto condividere con i suoi fan una brutta notizia: è venuta a mancare sua mamma Rosa. Un messaggio di addio dedicato ad una delle persone più importanti della sua vita che ha commosso il popolo del web, ecco le sue parole.

Il messaggio di addio su Instagram

Nel dettaglio, l’attore romano ha condiviso su Instagram un bellissimo scatto in bianco e nero che lo ritrae insieme alla sua mamma, quest’ultima lo abbraccia in sella ad una moto. Entrambi appaiono sorridenti e felici. La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

“Mi piace ricordarti così mammina mia. Risate, abbracci e fiori”.

Numerosi i messaggi di vicinanza per l’attore tra questi non poteva mancare quello della sua compagna Rocio Munoz Morales che ha scelto i social per lasciare un ultimo saluto alla suocera: