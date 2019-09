Chi è Raniero Monaco di Lapio? Dal Grande Fratello ad Amici Celebrities: carriera e curiosità dell’attore italiano

Chi è Raniero Monaco di Lapio? Modello, attore e nuovo concorrente di Amici Celebrities!

Il profilo di Raniero Monaco di Lapio, il bellissimo attore ex gieffino e ora concorrente di Amici Celebrities.

Chi è Raniero Monaco di Lapio

Nasce a Londra, il 25 gennaio del 1983. Lavora come modello, dopo di che diventa noto al grande pubblico italiano, partecipando nel 2007 alla settima edizione del Grande Fratello.

Dopo l’avventura dentro la casa del gf, studia recitazione presso la Actor’s Academy di Milano. Dopo il perfezionamento ottenuto con gli studi, Raniero entra nel cast del film TV di Canele 5 “So che ritornerai” al fianco di Manuela Arcuri.

Dopo, recita in “Amore 14” di Federico Moccia. Poi prende parte alla terza stagione della fiction di successo “Caterina e le sue figlie” e l’anno successivo alla miniserie TV “Sangue caldo” con Manuela Arcuri e Francesco Testi.

Entra nel cast di “Viso d’angelo” con Gabriel Garko e Cosima Coppola e poi in quello di “Un passo dal cielo” con Terrence Hill.

Nel 2013, diventa protagonista della serie TV russa “Taljanka”, e, al suo ritorno in Italia, ottiene altri ruoli come quelli in “Catturandi – Nel nome del padre”, “Don Matteo”, “Siska Deluxe”, “Un posto al sole”, “Smetto quando voglio – Masterclass”, “La porta rossa”.

Nel 2017 Raniero è uno dei protagonisti della serie TV “Rosy Abbate” in onda su Canale 5. Sempre nel 2017 è stato concorrente del programma di ballo “Dance Dance Dance”.

Nel 2019 è il bellissimo e ricco Athos nella serie televisiva “Che Dio ci aiuti”. Sempre quest’anno, Raniero partecipa alla prima edizione di Amici Celebrities, il programma di canale 5 basato sul format di Amici di Maria De Filippi.

Vita privata e curiosità

Dopo la rottura tra Raniero e Mirela Kovacevic, la cui relazione era partita proprio nella casa del Grande Fratello, oggi l’attore ha ritrovato la felicità.

Lo ha fatto al fianco dell’attrice Beatrice Olla, con cui ha anche partecipato al programma televisivo Dance Dance Dance. Beatrice ha un passato da modella e adesso sta cercando la sua strada nella recitazione.

Raniero ha 5 tatuaggi, tra cui lo stemma di famiglia, il numero 7, una farfalla e una scritta.