Random, chi è il noto rapper italiano che partecipa ad Amici Speciali?

Chi è Random, il noto rapper italiano, originario di Somma, tra i concorrenti del nuovo talent show di Canale 5, “Amici Speciali”

Scopriamo insieme tutti i segreti di Random!

Chi è Random

Emanuele Caso, questo il vero nome di Random, nasce il 26 aprile del 2001 a Massa di Somma, in provincia di Napoli, sotto il segno zodiacale del Toro.

A soli due anni la famiglia si trasferisce a Riccione, ed è proprio qui, sulla riviera romagnola, che il giovane scopre la musica rap. La musica e questo genere diventeranno le sue più grandi passioni, tanto da essere deciso a intraprendere un percorso professionale nel settore.

La svolta della sua carriera arriva quando incontra il produttore Zenit: tra i due è subito feeling professionale e iniziano a lavorare fianco a fianco, per pubblicare il primo album, chiamato “Giovane oro”, che ottiene fin da subito ottimi risultati nel 2018.

Dopo mesi di ricerche musicali, Random prende una decisione molto importante che lo porterà a discostarsi da gran parte degli appartenenti alla scena rap: decide di abbandonare l’autotune e di produrre, sempre con il fidato Zenit, il brano intitolato “Chiasso”.

Si tratta di un brano che gli assicura di rimanere stabilmente tra i primi posti della classifica italiana dei singoli. Il 2 ottobre del 2019 pubblica un nuovo singolo, Rossetto, che gli permette di aggiudicarsi la nomination di Artista del Mese per Mtv.

Il rapper ad Amici Speciali

Dopo il grande successo ottenuto tra i giovani sul social di Tik Tok e tra i più grandi su Spotify, Random prende la decisione di partecipare per la prima volta a un programma tv su Mediaset.

Si tratta di Amici Speciali, il nuovo format di Canale 5, in partenza il prossimo 22 maggio, dove Gaudino, che è l’unico protagonista che non ha mai partecipato a un talent show, concorrerà per il titolo di vincitore. Chi non conosce i suoi pezzi avrà modo di farlo!