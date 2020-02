Rancore, chi è il cantante a Sanremo 2020: vita privata e fidanzata

Chi è Rancore, il cantante originario di Roma, tra i concorrenti della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus

Scopriamo tutti i segreti di Rancore, l’artista classe ’89 tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana.

Chi è Rancore

Rancore, il cui vero nome è Tarek Iurcich, nasce a Roma, il 19 luglio del 1989 sotto il segno zodiacale del Cancro.

Si avvicina alla scrittura rap da adolescente, prima ancora di entrare in contatto con la scena hip hop romana. Nel 2006 esce il suo primo album, che ottiene un discreto riscontro.

Nel 2008 inizia la collaborazione con artisti del calibro di Fedez, dopo di che nel 2010 pubblica l’album chiamato Elettrico. Nel 2011 partecipa all’MTV Spit Gala, vincendo la manifestazione a pari merito con Clementino.

Nel 2012 pubblica un nuovo disco chiamato Silenzio. Nel 2018 esce il suo album finora più apprezzato, Musica per bambini. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo al fianco di Daniele Silvestri.

Nel 2020 è protagonista, tra i Big, della 70esima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 4 all’8 febbraio, e condotto dal Direttore Artistico Amadeus.

Vita privata e curiosità

L’artista è estremamente riservato e non si conosce attualmente il nome della fidanzata né si sa se in effetti ne abbia una. Il rapper protegge molto la sua privacy, specialmente dopo la partecipazione al suo primo Sanremo, che ha aumentato esponenzialmente la sua notorietà.

Del cantante si sa che il suo primo alter ego sia stato Lirike Taglienti e che per un periodo si sia fatto chiamare RINquore.

Il giovane vive la fede in maniera molto persone, nonostante non si definisca appartenente ad alcuna religione. Rancore, infatti, non è cristiano, ma a suo modo è un tipo molto spirituale, che parla spesso di Dio nelle sue canzoni.