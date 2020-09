Raimondo Todaro, le parole sulla relazione dell’ex moglie Tocca e Valentin

Dopo un periodo di silenzio, Raimondo Todaro parla della sua ex moglie Francesca Tocca, ballerina di Amici e del collega Valentin

Dopo un po’ di tempo di dalla rottura con Francesca Tocca, insegnante di danza di Amici, Raimondo Todaro – ex marito della bellissima maestra – è tornato a parlare della sua ex consorte, durante un’intervista a DiPiù.

Pare che la rottura tra moglie e marito sia stata causata dalla presenza – all’interno del talent show – del ballerino rumeno, Valentin Dumitru.

“Su quella storia non voglio esprimermi. Quello che auguro a Francesca è di essere felice: se lo merita“.

E ha aggiunto:

“Ora le nostre strade sentimentali si sono separate, ma il bene che ci lega è, e resta, immutato. Francesca è una donna meravigliosa“.

Raimondo Todaro ancora innamorato di Francesca Tocca?

Anche se sono rimasti in buoni rapporti, pare che tra i due le cose non torneranno come prima.

Visto che la loro separazione è stata privata – come giusto che sia – il gossip si è dato alla pazza gioia e sono iniziate a nascere le prime ipotesi e illazioni.

Pare, infatti, che non ci sia stato un tradimento con l’ammaliante ballerino che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Sembra che tra i due già il rapporto non era più quello di una volta.

Dopo anni di matrimonio, infatti, tra loro si era formato – a quanto si legge nei vari siti di gossip – una relazione quasi fraterna, che non lasciava spazio alla passione.

Forse Valentin è stato solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto capire al ballerino di Ballando con le Stelle e alla maestra del popolare talent show che, tra loro, era finita e che bisogna voltare pagina, nonostante tra loro sia rimasto del sincero affetto.