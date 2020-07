Palinsesti della Rai rimodernati per la prossima stagione: 4 licenziamenti clamorosi. Telespettatori rimasti senza parole, chi rimarrà sullo schermo?

C'è una forte aria di cambiamento e i Palinsesti della Rai sono stati rimodernati per la prossima stagione autunnale!

In casa Rai hanno attuato una vera rivoluzione per la prossima stagione.

I telespettatori sono rimasti senza parole quando hanno scoperto i 4 licenziamenti clamorosi che sono stati fatti.

Un cambiamento profondo che non tutti si aspettavano, di cosa si tratta? Quali programmi sono stati cancellati?

Palinsesti Rai, chi rimane e chi va via?

La notizia ufficiale dei cambiamenti che la Rai ha fatto per la prossima stagione arriverà con la comunicazione dei nuovi Palinsesti il 16 Luglio, ma ecco cosa è stato reso noto.

Il cambiamento regna sovrano per la prossima stagione della Rai, alcuni programmi cancellati ed altri mantenuti, quali sono?

Elisa Esoardi aveva già annunciato la novità con rammarico ad inizio Giugno: la Prova del cuoco ha chiuso i battenti definitivamente e verrà sostituito da un programma di Antonella Clerici.

Forse in serbo per la Esoardi c’è un probabile remake di Check Up ma ancora non ci sono conferme in merito.

Lorella Cuccarini è rimasta delusa da quello che è accaduto con Matano a La vita in diretta e sta perciò valutando altre proposte.

Confermati sia i I Soliti Ignoti che L’Eredità e ci sarà anche il gran ritorno dell’atteso Tale e Quale Show.

Fabio Fazio non essendo sicuro della sua riconferma dopo i numerosi attacchi politici ha deciso di guardarsi intorno pensando di lasciare la Rai: altre reti gli hanno offerto programmi in prima serata, accetterà?

Caterina Balivo ha chiuso la sua esperienza a Vieni da me e sta valutando altre offerte per la prossima stagione televisiva tra cui una molto allettante propostagli da La 7.

Al suo posto ci sarà Serena Bortone con un inedito talk show.

I telespettatori sono ancora sulle spine in attesa della grande ufficializzazione da parte della Rai a metà luglio, nel frattempo le polemiche incalzano e si fanno strada le opinioni contrastanti su queste decisioni.