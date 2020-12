Rai, addio al famoso conduttore: la verità sull’indiscrezione resa nota poche ore fa

Il noto conduttore Rai potrebbe abbandonare il suo storico programma e lasciare spazio a un nuovo volto. Ecco cosa sta succedendo in azienda.

Secondo recenti indiscrezioni, pare che un noto conduttore Rai potrebbe lasciare il proprio posto a un altro volto del piccolo schermo, abbandonando – nei fatti – la conduzione di uno storico programma.

I fan sperano che ciò non accada ma, si sa, nel mondo del tubo catodico tutto può accadere, anche la sostituzione di una faccia nota o la chiusura di un programma datato.

Avete capito di chi parliamo? Se non ne sapete nulla, allora continuate a leggere per scoprirne di più.

Addio allo storico conduttore della Rai?

Chi è il noto conduttore che potrebbe cedere il proprio posto sul piccolo schermo a un suo analogo collega? Parliamo di Giancarlo Magalli.

Nelle ultime ore, infatti, sono circolate diverse voci riguardanti il fatto che lo storico conduttore de I fatti vostri potrebbe fare un passo indietro e lasciare il suo posto a un altro conduttore che non vedrebbe l’ora di rimpiazzarlo.

Parliamo, certamente, solo di voci di corridoio – al momento – ma quanto converrebbe alla Rai mandare via Magalli e puntare tutto su un nuovo volto, dopo trent’anni in cui il pubblico si è abituato a Giancarlo?

Giancarlo Magalli, 30 anni de I fatti vostri

È dal 1990 che Giancarlo Magalli conduce I fatti vostri, storico programma della Rai che, nel corso del tempo, ha messo in risalto tante storie personali ed importanti di diverse persone, che hanno avuto e hanno ancora, storie da raccontare al pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@magallinobellino)



Oltre a ciò, nella trasmissione si possono vincere anche premi in denaro, partecipando a quiz con lo stesso Magalli e con gli altri membri de I fatti vostri.

Non ci resta che attendere ulteriori delucidazioni in merito all’eventuale sostituzione di Magalli e sul nuovo nome che sarebbe stato preso in considerazione.