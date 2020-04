Ragusa: catechista 41enne stroncata da un aneurisma, donati gli organi

Polmone, fegato, reni e cornee di Graziana Mattei, morta ieri a Ragusa per un aneurisma salveranno la vita di 5 persone.

Era una brillante catechista e una donna di grande fede Graziana Mattei, che è stata stroncata da un aneurisma e ha lasciato due figli in tenera età (5 e 13 anni) e il marito.

La morte della solare catechista ha lasciato un dolore terribile all’interno del ragusano dove era conosciuta e amata da tutti.

Il prelievo degli organi di Graziana Mattei è avvenuto all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Morte Graziana Mattei: espiantati gli organi saranno donati a 5 persone

Come riporta FanPage i famigliari hanno dato il consenso per l’espianto degli organi della donna.

Espiantati gli organi, saranno donati a 5 persone, anche ad un bambino.

Il prelievo del polmone, fegato, reni e cornee è avvenuto stamani nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Giovanni Paolo II, diretto da Luigi Rabito di concerto con lo staff chirurgico dell’Ismett, l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione.

Alcuni organi saranno destinati all’Istituto per i trapianti siciliano, mentre altri organi andranno in altri centri fuori dal territorio siciliano.

Grazie all’espianto degli organi il fegato di Graziana salverà un bambino di Roma.

Inoltre, i reni della 41enne catechista ragusana saranno trapiantati a due pazienti, uno presso l’ISMETT e uno al Policlinico di Catania.

Inoltre, gli organi di Graziana salveranno la vita di una ragazza palermitana, che è collegata ad apparecchiature e tenuta in vita in attesa di un possibile trapianto.

Funerali di Graziana ai tempi del coronavirus

Il dolore per la morte di Graziana è acuito dalla non possibilità di celebrare il funerale, a causa delle misure di restrizione per contenere l’epidemia da Coronavirus.

La redazione di Letto Quotidiano porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Graziana.