Ragnetti rossi, cosa sono e rimedi naturali per eliminarli

I ragnetti rossi stanno tornando allo scoperto con l’arrivo delle temperature miti. Ecco come possiamo tenerli lontani dai nostri orti e davanzali usando rimedi naturali

I ragnetti rossi tornano quando le temperature superano i 20 gradi. Invadono i nostri orti, giardini, davanzali e terrazzi. Per essere precisi sono degli acari il cui nome scientifico è etranychus urticae e non vanno schiacciati, dato che la sostanza rossa emolinfa che liberano macchia indelebilmente tessuti e pareti.

Che cosa sono questi acari

Questi piccoli acari non sono pericolosi per la nostra salute. Non entrano in casa, dato che sono soliti evitare il contatto con l’uomo e gli altri animali. Le piante non soffrono da quest’invasione, dato che si nutrono di larve e di escrementi di uccelli. Questa sua dieta è il motivo per cui li troviamo sulle ringhiere, sui muri, sui davanzali o luoghi frequentati da volatili. Bisogna ricordare che la loro presenza può far cadere le foglie, perché si seccano precocemente

In primavera recuperano energie dalla dieta e stando parecchio tempo al sole. Durante le calde giornate estive ma soprattutto in inverno trovano dei nascondigli come tra le fronde delle piante, tra i pezzi di corteccia degli alberi, andando in una sorta di letargo. Usano l’energia accumulata in primavera per superare i periodi peggiori per l’animale.

Come combattere l’acaro rosso

Per combattere i ragnetti rossi è completamente inutile usare insetticidi o altri diserbanti. Quindi ecco molti rimedi naturali per eliminarli: