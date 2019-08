Ragazzo di 19 anni si butta sotto un treno davanti alla madre: trascinato per 100 metri

Un ragazzo si butta sotto un treno mentre la madre lo stava guardando: un gesto assurdo, che lo ha portato alla morte immediata. Ma cosa è successo?

Una tragedia a Mestre con un ragazzo che si butta sotto un treno davanti a passanti e soprattutto la madre. Ma perché?

Diciannovenne si suicida sotto un treno

Ci troviamo a Mestre, alla stazione che porta all’Ospedale e tra le tante persone anche una madre con il suo figlio di 19 anni che attendono il treno.

Ad un certo punto il ragazzo si alza dalla panchina, si guarda attorno e attende il momento in cui arriva il convoglio gettandosi tra i binari. Il treno lo travolge completamente davanti agli occhi disperati della madre e lo trascina per 100 metri.

Immediati i soccorsi e l’arrivo dei Carabinieri, ma purtroppo per il ragazzo non si è fatto altro che constatare l’ora del decesso.

La madre sotto shock non ha potuto fare altro, se non vedere velocemente la scena e suo figlio compiere questo gesto assurdo.

Cosa è successo prima della tragedia?

Apparentemente nessuna motivazione poteva spingere il ragazzo a buttarsi per suicidarsi. Si trovava con la madre all’Ospedale per un incidente avuto pochi giorni prima e per un controllo al reparto Ortopedia.

Il ragazzo aveva chiesto alla madre di essere accompagnato e poi è stato immediatamente dimesso. Ciò che emerge è sul passato del giovane, infatti secondo le indiscrezioni sembra che abbia sofferto di leggera instabilità psichiatrica.

La madre è stata ricoverata all’Ospedale e l’azienda sanitaria ha confermato sarà loro cura assicurarsi che la donna riceva ogni tipologia di supporto e cura, dopo quello che ha passato.