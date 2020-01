Ragazzo precipita nel vuoto a Milano, condizioni gravissime: è tentato suicidio?

Si parla di tentato suicidio: un ragazzo precipita nel vuoto a Milano e ora è in gravissime condizioni. Ecco i primi aggiornamenti

Un ragazzo precipita nel vuoto a Milano e la prima ipotesi è di tentato suicidio. Che cosa è accaduto a questo ragazzo di 24 anni?

Ragazzo precipitato dal quarto piano

È accaduto in zona Brera alle 11.45 di questa mattina, quando un ragazzo di 24 anni è precipitato dal quarto piano della sua abitazione.

L’allarme è arrivato al numero unico di emergenza e sono arrivati subito sul posto i soccorritori per capire cosa fosse accaduto al giovane ragazzo.

Il ragazzo – per ora non si conosce il suo nome e cognome – è stato portato urgentemente all’ospedale Niguarda in Codice Rosso e sta lottando per la sua vita. La dinamica dei fatti non è ancora stata definita e i Carabinieri stanno indagando su cosa possa aver portato il giovane ad un possibile gesto estremo.

I messaggi del ragazzo prima dell’incidente

I familiari hanno evidenziato – come si legge anche su FanPage – che questa mattina hanno ricevuto dei messaggi preoccupanti da parte del ragazzo. Il suo intento, secondo il testo di ogni messaggio, sembrava presagere il suo volere farsi male o compiere un atto estremo.

Gli stessi hanno contattato i Carabinieri in mattinata chiedendo di intervenire in Via Solferino al fine di controllare il ragazzo: una volta entrati all’interno dell’appartamento della famiglia del ragazzo lo hanno visto lanciarsi nel vuoto da una finestra.

Il ragazzo ha impattato violentemente sull’asfalto. Il Carabiniere è corso in suo aiuto trovandolo in arresto cardiocircolatorio per poi chiamare direttamente il numero unico dei soccorsi.

L’uomo è in questo momento in ospedale in codice rosso.