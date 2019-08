Ragazzo precipita dal terrazzo di casa sua: giallo nella provincia di Roma

Un ragazzo precipita dal terrazzo di casa sua ed è subito giallo, perché nessuno si è accorto di nulla ma le sue ferite non combaciano con un suicidio

Giallo nella provincia di Roma dove un ragazzo precipita dal terrazzo di casa sua, dopo un party con gli amici. Ma cosa è successo?

La caduta dal balcone di Roberto Sacchet

E’ una storia molto strana per una tragedia che si è consumata ad Infernetto – Roma. Roberto era un ragazzo di 30 anni che si trovava a casa con alcuni amici dove insieme si sono divertiti bevendo qualcosa insieme.

Nella tarda mattinata successiva è stata trovato morto nel giardino della sua abitazione. Una caduta dal balcone che si trova in mansarda, con l’amico che dice di non essersi accorto di nulla perché dormiva mentre accadeva il dramma.

La prima ricostruzione dei fatti e le ferite sul corpo

Secondo una prima ricostruzione la caduta del giovane potrebbe essere avvenuta dopo alcuni minuti di resistenza alla ringhiera, quasi come se non volesse cadere.

E’ precipiato da una altezza pari a 10 metri, cadendo “di piedi” con frattura dell’anca, della testa e del femore – trovato a pancia in giù. Sulla coscia e sull’avambraccio sono state trovate delle lacerazioni che si sarebbe fatto proprio sulla ringhiera mentre – forse – cercava di trattenersi per non cadere.

L‘amico è un ragazzo romano incensurato e si era addormentato in salotto, convinto che l’amico fosse uscito per andare dalla sua fidanzata: il giovane è stato invece trovato dai vicini di casa deceduto in cortile.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista e soprattutto devono capire come sia possibile che alcuna persona non abbia sentito un urlo o il tonfo della caduta.