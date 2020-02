Aldo, morto a 19 anni per un malore a scuola: “Era un ragazzo fantastico”

Aldo, morto a 19 anni per un malore a scuola: “Era un...

Il ragazzo morto a Trapani per un malore aveva solo 19 anni. Che cosa gli è accaduto mentre era a scuola con i suoi compagni?

Aldo è il ragazzo morto a Trapani dopo aver avuto un malore mentre era a scuola. I familiari e gli amici sono sotto schock per quanto accaduto.

La terribile morte di Aldo

Osvaldo Kenga, da tutti conosciuto come Aldo, era un ragazzo di 19 anni di origini albanesi che abitava con la sua famiglia a Macari da tantissimi anni.

Nella giornata di ieri si trovava in classe per seguire la lezione, quando ad un certo punto si è sentito male accasciandosi. Immediato l’allarme da parte degli insegnanti e dei compagni: il giovane è trasportato in Ospedale con urgenza.

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, il ragazzo di 19 anni nella mattinata di ieri si trovava tranquillo dentro la sua classe presso l’Istituto Alberghiero Erice. Durante la lezione ha avvertito un forte mal di testa e dolore al petto.

Il ragazzo è stato soccorso e i genitori sono stati allertati. Vista la gravità della situazione hanno deciso di portarlo immediatamente all’ospedale dove la situazione è peggiorata in pochi minuti.

I medici hanno fatto tutto il possibile ma il ragazzo non è riuscito a sopravvivere. La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo al fine di poter indagare sull’esatta dinamica e su quanto accaduto.

Nei prossimi giorni verrà svolta l’autopsia così da determinare le cause di questo tragico decesso.

Morte cerebrale per la studentessa di 14 anni

Un’altra tragedia si è consumata a Padova, dove una ragazza di 14 anni è stata colpita da un infarto mentre era in classe presso l’Istituto Scienze Sociali Duca D’Aosta.

Come si evince dai media locali e riportato anche da Tgcom, è stata dichiarata la morte cerebrale della giovane ragazza dopo due giorni di analisi e cure.