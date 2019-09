Il ragazzo investito dal treno è stato deriso, secondo un testimone chiave e nessuno si è fermato davanti a questa tragedia. Vediamo insieme cosa è accaduto

Il ragazzo investito dal treno di 21 anni non è sopravvissuto, ma ora la testimonianza di una persona fa emergere dei dettagli inquietanti.

La tragica morte di Marko Kaziu

Mario Kaziu aveva 21 anni ed è morto presso l’ospedale di Careggi dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.

Il ragazzo nella giornata di ieri è stato preso in pieno da un treno, alla stazione di Castelfiorentino: aveva scaricato – secondo la ricostruzione – le barriere mentre erano abbassate, forse per la fretta e non ha visto il treno arrivare. Il balzo è stato forte tanto da finire sui lati dei binari.

Immediati i soccorsi e l’eliambulanza che lo ha trasportato all’Ospedale ma nonostante la protentezza dei medici – per lui non c’è stato nulla da fare.

La testimonianza di uno dei passanti

Una notizia terribile condita anche da una testimonianza che sta facendo il giro del web, postata direttamente su Facebook da parte del fotografo Francesco Nigi.

Dopo la terribile scena e il ragazzo che è stato investito, tre ragazzi erano lì presenti che ridevano e dicevano:

“che cretino…che cretino”

Notizia confermata anche successivamente da Ansa, dove si racconta che il fotografo stava tornando a casa e ha notato la scena dell’incidente. Come tanti passanti è accorso sul posto per capire e chiamare i soccorsi:

“indipendentemente dalle colpe, non si può ridere della probabile morte di una persona”

Chiedendo di recuperare un minimo di umanità anche davanti ad un episodio di tale natura.