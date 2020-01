Ragazzino trovato morto in aereo, la conferma dei genitori: “Era Ani e...

Il dramma del ragazzino trovato morto dentro il carrello dell’aereo è stato identificato dai genitori, che ne avevano denunciato la scomparsa

Il piccolo ragazzino trovato morto in aereo, dentro il carrello dopo l’atterraggio, ha un nome e un cognome. Ecco il dramma dei suoi genitori

Chi è il ragazzo trovato morto dentro il carrello?

Una vera e propria tragedia quella dell’AirFrance sul volo AF703, dove è stato trovato un ragazzino senza vita all’interno del carrello del mezzo dopo l’atterraggio.

Dopo due giorni di indagini senza sosta, il piccolo è stato identificato come un 14enne di origini ivoriane che frequentava la scuola superiore. Il suo nome era Ani Guibahi Laurent Barthèlèmy, pronto a compiere 15 anni il 5 febbraio.

Ani viveva con i suoi genitori e ha fatto questo per raggiungere l’Europa, raggiungendo Parigi con questa assurda modalità. Il ministero ivoriano ha confermato la sua identità grazie ai genitori, come scritto in una nota.

Le indagini sino alla verità

Le telecamere di videosorveglianza hanno seguito tutta la vicenda di Ani, che ha invaso la pista dell’aeroporto sino ad infilarsi dentro il vano del carrello. In quel luogo sicuramente è morto per assideramento considerando come le temperature scendano vertiginosamente durante il volo.

Il Ministero dei Trasporti aveva avviato immediatamente tutte le procedure per l’indagine investigativa, al fine di capire come fosse accaduto ma – soprattutto – chi fosse il povero ragazzo.

Dopo questa terribile tragedia l’aeroporto ha adottato delle misure di sicurezza aggiuntive, come si legge anche su FanPage, al fine che non si ripeta un episodio del genere.