Ragazzino scomparso da due anni: trovato dentro l’armadio di un pedofilo

Un ragazzo scomparso da 2 anni è stato trovato nascosto nell’armadio di un sospetto pedofilo durante una perquisizione

Ragazzo scomparso da 2 anni

Era scomparso da oltre 2 anni il ragazzo trovato nascosto nell’appartamento di un presunto pedofilo.

È quanto accaduto in Germania, a Recklinghausen, nella Renania settentrionale-Vestfalia. La polizia locale ha ritrovato l’adolescente celato nell’armadio del sospetto pedofilo mentre veniva eseguita una perquisizione.

A riferire la notizia le forze dell’ordine tedesche, che avrebbero trovato il 15enne scomparso lo scorso venerdì, anche se la notizia è stata diffusa solo in queste ore.

Il blitz della polizia

Le forze dell’ordine hanno bussato alla porta di un uomo di 44 anni, sospettato di diffondere materiale pedopornografico.

Le ricerche dell’adolescente scomparso di casa andavano avanti da oltre 2 anni. Lo scorso venerdì la Polizia tedesca durante un blitz a casa del sospetto ha trovato il 15enne, Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, non sembra che il giovane fosse trattenuto contro la sua volontà, ma pare che abbia scelto lui stesso di restare nell’appartamento.

Ipotesi questa ancora tutta da verificare.

L’accaduto è stato diffuso in una nota dalla polizia locale. Nell’appartamento in cui è stata effettuata la perquisizione si trovavano due uomini, uno dei quali è stato arrestato ma poi rilasciato dopo i controlli del caso, perché ritenuto non colpevole di quanto accaduto.

Nell’appartamento è stato ritrovato anche del materiale informatico che la polizia sta analizzando. Nelle prossime ore si potranno avere ulteriori informazioni in merito allo stato del ragazzo e su questa agghicciante vicenda.