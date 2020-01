Ragazzino morto in ospedale, l’ira dei genitori: presentata denuncia “Vogliamo la verità”

Il ragazzino morto in ospedale aveva solo 12 anni ed è stato ricoverato dopo un forte mal di pancia. Ora i genitori hanno presentato una denuncia al fine di ottenere la verità

Il ragazzino è morto in ospedale per occlusione intestinale e ora i genitori hanno presentato una denuncia, al fine di capire se ci siano stati degli errori o meno.

La terribile morte di Francesco

Tutto inizia la sera del 27 dicembre quanto Francesco accusa dei forti dolori alla pancia. Il dramma va avanti tutta la notte ed è per questo che i genitori portano il piccolo in ospedale subito la mattina successiva – alle 5.30.

Dopo alcuni esami i medici avvertono i genitori che stavano valutando un possibile intervento chirurgico. Lo stesso però non è stato fatto subito, infatti i medici hanno preferito prendere del tempo: secondo loro il piccolo non era in pericolo di vita e presentava un addome trattabile.

L’ecografia svolta successivamente ha fatto emergere una occlusione intestinale che ha portato alla decisione di un intervento chirurgico immediato. Durante l’operazione è avvenuta l’asportazione di tre metri di intestino aggrovigliato e il piccolo è rimasto in terapia intensiva per tutta la giornata una volta terminato l’intervento.

Alle ore 11 del 30 dicembre, Francesco va in arresto cardiaco e muore davanti agli occhi disperati dei genitori.

La denuncia presentata dai genitori

I genitori del piccolo Francesco hanno presentato una denuncia – come evidenzia anche Sky Tg24 – contro ignoti, al fine di capire cosa possa essere accaduto dal momento in cui il ragazzino sia stato portato in Ospedale sino al suo decesso.

Il caso è nelle mani della Procura di Lodi che ha già aperto una inchiesta con accusa di omicidio colposo. Ora le indagini continuano per verificare se ci sia stato un errore e se si sarebbe potuto salvare.