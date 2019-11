Ragazzina trova il padre morto in auto: la stava aspettando fuori da scuola

Ragazzina trova il padre morto in auto: la stava aspettando fuori da...

È stato scioccante per la ragazzina che trova il padre morto in auto. Ma cosa è successo all’uomo fuori dalla scuola che attendeva la sua bambina?

Una ragazzina trova il padre morto in auto mentre la aspettava alla fine delle lezioni. Shock e dolore per l’adolescente di Empoli.

Cosa è successo al padre morto in auto?

Accade a Empoli dove una ragazzina inizia nuovamente la scuola dopo il ponte del 1° novembre. Una giornata normale con la promessa di questo papà di andare a prenderla alla fine della giornata per tornare a casa insieme.

Una volta che ha salutato tutti si dirige verso l’auto parcheggiata del padre, ma una volta aperta la portiera si trova dinanzi ad una situazione tragica: l’uomo era incosciente e non rispondeva all’urlo della figlia.

Lo ha trovato accasciato al volante ed è stato immediatamente allertato il 118, intervenuto prontamente sul luogo del terribile fatto.

La speranza e la morte del papà della ragazzina

Come si evince da La Nazione, l’uomo – operaio artigiano di 53 anni – è stato colto da un malore mentre stava aspettando la figlia e non ha avuto il tempo di chiedere aiuto.

I primi soccorsi sono arrivati alle 13.15 ma i medici non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo. Hanno tentato la rianimazione per più volte ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Tutta la terribile situazione si è svolta davanti agli occhi disperati della figlia, che solo al mattino aveva visto il padre sorridere per poi trovarlo in auto senza vita.

Secondo i medici il cuore di questo papà ha smesso di battere appena arrivato al parcheggio della scuola, poco prima che la figlia lo raggiungesse.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Empoli per svolgere le opportune indagini di routine. Un malore che ha scioccato per sempre una ragazzina adolescente.